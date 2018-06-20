В Бийске в сильном пожаре сгорела столовая

В Бийске 19 июня горело здание бывшей столовой предприятия "Сибприбормаш", сообщили подписчики группы "Инцидент Бийск". Открытым огнем полыхали и внутренние помещения и кровля.
Пожар в Бийске. Фото: Наталья Огнева и Катерина Заздравных в vk.com.
Пожар в Бийске. Фото: Наталья Огнева и Катерина Заздравных в vk.com.
Пожар в Бийске. Фото: Наталья Огнева и Катерина Заздравных в vk.com.
Пожар в Бийске. Фото: Наталья Огнева и Катерина Заздравных в vk.com.
Пожар в Бийске. Фото: Наталья Огнева и Катерина Заздравных в vk.com.
Пожар в Бийске. Фото: Наталья Огнева и Катерина Заздравных в vk.com.
По данным наблюдателей, в тушении пожара участвовало более 10 пожарных расчетов.
С огнем боролись в течение нескольких часов.
По данным газеты "Бийский рабочий", в здании велись строительные работы и производилась перепланировка помещения.
Данных о пострадавших нет.
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