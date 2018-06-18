В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

В некоторых районах Алтайского края с 18 по 22 июня прогнозируют особо жаркую погоду, сообщает алтайский ЦГМС.
Высокую пожароопасность (4 класс горимости) ожидают местами в южных районах. Кроме того, по югу региона прогнозируют аномальную жару. Столбик термометра может превысить показатель в 30 градусов.
Объявили штормовое предупреждение.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждают о высокой вероятности лесных и степных пожаров. Людей просят быть осторожными с огнем.
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