В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Высокую пожароопасность (4 класс горимости) ожидают местами в южных районах. Кроме того, по югу региона прогнозируют аномальную жару. Столбик термометра может превысить показатель в 30 градусов.

Объявили штормовое предупреждение.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждают о высокой вероятности лесных и степных пожаров. Людей просят быть осторожными с огнем.