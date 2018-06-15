В Алтайском крае на 90% завершили посевную кампанию

По последним данным, яровой сев выполнили на 4 млн 100 тыс. гектаров. Кроме того, посев основных сельхозкультур практически завершен. Гречиха уже занимает более 300 тыс. гектаров. Параллельно с этим аграрии продолжают сеять однолетние травы для корма.

Также наряду с посевными работами в регионе идут мероприятия по уходу за посевами.

Кроме ого, обрабатывают поля от сорняков, вредителей и болезней сельхозкультур. В общей сложности защитные мероприятия выполнили на 1,5 млн гектаров.

Напомним, 6 июня в Алтайском крае ввели режим ЧС из-за непростой ситуации в сельском хозяйстве. Дождливая погода в мае не позволила аграриям в оптимальные сроки провести весь комплекс работ.