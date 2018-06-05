Из-за холода посевная в Алтайском крае выполнена на 65% от плана

Сегодня, 07:02.
Экономика

Яровой сев в Алтайском крае выполнен только на 65% от плана. Об этом 4 июня заявил врио губернатора Виктор Томенко, передает ТАСС.

Посевная.
Посевная. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

По данным на 4 июня, в крае засеяли площадь в 2,9 млн га. Это на 1 млн га (шестая часть пашни края) меньше, чем к аналогичной дате 2017 года. Всего в 2018 году в Алтайском крае планировали засеять различными яровыми культурами 4,8 млн га.

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Причина отставания — аномально холодная погода в мае, дожди и сильный ветер.

Виктор Томенко признал, что ситуация сложная. Он заявил, что у власти есть понимание, как преодолевать ситуацию.

Также Томенко заявил, что вопрос о введении ЧС в регионе остается открытым. Однако глава региона сказал, что правительство предпримет все усилия, чтобы не допустить этого, передает Политсиб.ру.

Ранее сообщалось, что режим ЧС в связи со сложной посевной ввели в Новосибирской и Омской областях.

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