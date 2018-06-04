Путин наградил медалью первого заместителя губернатора Алтайского края

Сегодня, 09:42.
Политика

Президент России подписал указ о награждении первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Александр Лукьянов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Виктор Томенко, Александр Романенко и Александр Лукьянов. Фото: www.altairegion22.ru.
Александр Лукьянов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин, Александр Лукьянов, Иван Лоор, Александр Чеботаев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Валерий Гачман и Александр Лукьянов на Зимней зерновой конференции в Белокурихе. 2 февраля 2017 года. Фото: организаторы конференции.
Александр Лукьянов и Владимир Анипченко. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Лукьянов, Виталий Снесарь, Виктор Мещеряков. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Александр Лукьянов. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Александр Лукьянов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Указ был подписан еще 30 мая. Лукьянова наградили за большой вклад в развитие сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. А 2 июня врио губернатора Виктор Томенко на рабочем совещании в правительстве поздравил первого зама с высокой наградой, сообщает официальный сайт региона края.

Напомним, что на том же совещании Виктор Томенко заявил, что подписал указ об отставке регионального правительства. Также врио губернатора сообщил, что руководители органов исполнительной власти края и структурных подразделений администрации губернатора и правительства края получили статус исполняющих обязанности.

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