Путин наградил медалью первого заместителя губернатора Алтайского края

Президент России подписал указ о награждении первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Указ был подписан еще 30 мая. Лукьянова наградили за большой вклад в развитие сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. А 2 июня врио губернатора Виктор Томенко на рабочем совещании в правительстве поздравил первого зама с высокой наградой, сообщает официальный сайт региона края.
Напомним, что на том же совещании Виктор Томенко заявил, что подписал указ об отставке регионального правительства. Также врио губернатора сообщил, что руководители органов исполнительной власти края и структурных подразделений администрации губернатора и правительства края получили статус исполняющих обязанности.
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