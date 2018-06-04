Провал года. На Алтае под сельхозтехникой, ведущей сев, разверзлась земля

Во время посевной под прицепом трактора провалилась земля. Фото: скрин с видео vk.com/act54. Во время посевной под прицепом трактора провалилась земля. Фото: скрин с видео vk.com/act54. Во время посевной под прицепом трактора провалилась земля. Фото: скрин с видео vk.com/act54.

Из сообщения очевидцев:

Во время посевных работ, на одном из бескрайних алтайских полей, произошло ЧП. Из-за обильных осадков, размыло почву и в образовавшуюся яму угодил прицеп от трактора.

Где именно произошла эта авария, не сообщается.

Напомним, что из-за плохой погоды, в Алтайском крае посевная кампания проходит с затруднениями. Сельхозпроизводителям даже пришлось менять сорта зерновых. Как ранее сообщал действующий на то время губернатор края Александр Карлин, до 10 июня аграрии края должны завершить основной объем работ посевной.

Посевная кампания в Алтайском крае отстает от графика. К 28 мая были засеяны только 1,8 млн га, это чуть меньше 40% от плана. Напомним, что всего в 2018 году запланировали засеять различными яровыми культурами 4,8 млн га (при общей площади посевов в 5,4 га вместе с озимыми и парами).

Тем временем в Новосибирской области с 1 июня ввели режим ЧС из-за аномальных погодных условий, угрожающих агропромышленному комплексу региона.