Провал года. На Алтае под сельхозтехникой, ведущей сев, разверзлась земля

Новосибирцы выложили в сеть видеоролик с образовавшейся ямой на поле во время посевной. В образовавшуюся ловушку попало прицепное оборудование, об этом пишет АСТ-54. Как утверждают авторы ролика, ЧП случилось где-то "на одном из бескрайних алтайских полей".
Из сообщения очевидцев:
Во время посевных работ, на одном из бескрайних алтайских полей, произошло ЧП. Из-за обильных осадков, размыло почву и в образовавшуюся яму угодил прицеп от трактора.
Где именно произошла эта авария, не сообщается.
Напомним, что из-за плохой погоды, в Алтайском крае посевная кампания проходит с затруднениями. Сельхозпроизводителям даже пришлось менять сорта зерновых. Как ранее сообщал действующий на то время губернатор края Александр Карлин, до 10 июня аграрии края должны завершить основной объем работ посевной.
Посевная кампания в Алтайском крае отстает от графика. К 28 мая были засеяны только 1,8 млн га, это чуть меньше 40% от плана. Напомним, что всего в 2018 году запланировали засеять различными яровыми культурами 4,8 млн га (при общей площади посевов в 5,4 га вместе с озимыми и парами).
Тем временем в Новосибирской области с 1 июня ввели режим ЧС из-за аномальных погодных условий, угрожающих агропромышленному комплексу региона.
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