"Это не паника": врио губернатора Виктор Томенко объяснил, почему на Алтае вводят ЧС

6 июня в Алтайском крае введут режим ЧС из-за непростой ситуации в сельском хозяйстве. Дождливая погода в мае не позволила аграриям в оптимальные сроки провести весь комплекс работ. Отставание составляет 1,5-2 недели.
Как сообщил врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, постановление правительства о введение в регионе ЧС будет принято сегодня, 6 июня. Оперативно должно пройти заседание специальной комиссии, которая утвердит документ. По словам врио министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, режим ЧС позволит краю в случае серьёзных проблем решать вопрос с пролонгацией сезонных кредитов для сельхозпроизводителей.
Также режим ЧС поможет региону избежать штрафных санкций со стороны федерального Минсельхоза за невыполнение плановых показателей. О выделении дополнительных объемов поддержки для АПК края в связи со сложившейся ситуации речь пока не идёт.
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
— В крае есть необходимость ввести режим ЧС для того, чтобы поддержать сельхозпроизводителей. Хочу заметить, за то время, что я нахожусь на Алтае, проводилось обсуждение данного вопроса, выслушивались аргументы за и против. "За" явно перевешивают. Надо подчеркнуть, это никакая не паника, а абсолютно осознанное решение.
К 6 июня посевные работы проведены на 65% запланированных площадей. В прошлом году в это время посевная в крае была практически завершена. По прогнозам специалистов, при самых благоприятных условиях закончить сев яровых удастся в течении 7 дней. Несмотря на то, что в целом по краю на ближайшие дни обещают ясную и тёплую погоду, в отдельных территориях возможны ливневые дожди.
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