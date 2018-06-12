"Какое-то мученье": чем грозит алтайским аграриям затянувшаяся посевная и введенный ЧС

В этой связи руководство региона на прошлой неделе ввело режим ЧС. Он поможет алтайским аграриям в случае чего решить вопрос с пролонгацией сезонных кредитов и оградит регион от штрафных санкций Минсельхоза России за невыполнение прописанных в соглашении с ведомством ключевых показателей. Очевидно, что сельхозсезон на Алтае в нынешнем году легким не будет.

Завязли в "трясину"

В хозяйстве известных алтайских фермеров Траутвейнов из Косихинского района последние полтора месяца горячая пора. С конца апреля посевную здесь вели в две смены, пытаясь не пропустить каждый погожий час. На сегодняшний день работы проведены почти на 100%. Незасеянными остались лишь 500 га гречихи. Но эта культура может и подождать.

Александр Траутвейн,

директор предприятия “Им. Титова Г. С.”

- В этом году нам серьезно повезло. У нас в распоряжении были три современных посевных агрегата, которые при каждой возможности тут же выходили в поля. Надо отдать должное и работникам, они оперативно решали все проблемы с техникой, не допуская долгих простоев. Два этих фактора позволили нам выйти из тяжелой ситуации без потерь.

При этом фермер отмечает: таких "счастливчиков", как он, в Косихинском районе можно пересчитать по пальцам одной руки. У большинства аграриев посевная зерновых только приближается к "экватору".

В другой части края, в Панкрушихинском районе, ситуация тоже неоднозначная. В мае из-за проливных дождей техника здесь просто не могла выйти в поля. Проблемы продолжаются и сейчас. В тот момент, когда мы позвонили Сергею Топчиеву, директору местного "Агропромснаба", он как раз вытаскивал свой УАЗ из "трясины". Машина забуксовала прямо на засеянном участке.

Сергей Топчиев,

директор "Панкрушихинского агропромснаба":

- Это мученье какое-то. Я такой дождливой посевной не припомню. Сторожили говорят, что весна 1953 года была аналогичной, но тогда все обошлось. Остается надеяться, что и на это раз будет все нормально. В нашем хозяйстве работы подходят к концу. Думаю, что к 8 июня полностью отсеемся.

По данным на 8 июня, в целом по Алтайскому краю засеяно чуть больше 70% яровых. Отставание составляет 1,1 млн га.

Наиболее тяжелая ситуация сейчас складывается в территориях, расположенных в поймах Чарыша и Алея. Речь идет об Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Алейском, Усть-Пристанском районах. В апреле нынешнего года эти места накрыл серьезных паводок, а в мае — проливные дожди. По словам врио министра сельского хозяйства региона Александра Чеботаева, количество выпавших осадков здесь превышало норму в 3–3,5 раза.

Досталось и северу края. В Панкрушихинском и Крутихинском районах хоть и не было сильных ливней, зато проявили себя заморозки. Сеять в холодную землю было бессмысленно. Страдает в этом году и традиционно благополучное для растениеводства предгорье. Оптимальные сроки проведения посевной здесь безвозвратно ушли. Завершать работы придется уже с опозданием. В лидеры посевной в настоящий момент вышли Михайловский, Ключевский, Кулундинский, Завьяловский и Зональный районы. Здесь засеянные площади приближаются к 100%. Но это лишь капля в море.

Набор "казней"

По прогнозам специалистов, завершить основную часть работ алтайские аграрии должны к 13 июня, но это при условии, что погода в регионе будет полностью благоприятствовать.

Уже сейчас очевидно, что часть площадей, запланированных под пшеницу, будут отведены под другие культуры. В нынешнем году региональный минсельхоз прогнозирует увеличение посевов кормовых многолетних трав для животноводства и аккуратно предрекает очередной гречневый бум. Площади под этой культурой могут вновь приблизиться к 770 тысячам га.

Дело в том, что из имеющегося набора зерновых только у гречихи еще сохраняются оптимальные сроки посева. Основные работы по ней начались после 10 июня. Краевые власти, в свою очередь, советуют аграриям обратить свои взоры к более маржинальных культурам — кукурузе на зерно и сои, посев которых тоже продолжается.

Между тем уже сейчас встает вопрос, не что сеять, а как поступать с тем, что уже посеяно. Алексей Гаркуша, директор "Алтайского федерального центра агробиотехнологий", на прошлой неделе сделал не утешительные прогнозы и предрек растениеводству края целый набор "казней египетских".

Установившаяся в регионе жаркая погода уже в ближайшее время может выпарить имеющуюся влагу, спровоцировав почвенную засуху, которая в свою очередь снизит всхожесть недавно посеянных культур. Шлейф проблем продолжится всплеском сорняков и болезней растений, весенние холода которым оказались не помехой. В завершение всего уже с высокой доле вероятности стоит ожидать в этом году существенное запоздание сроков вегетации зерновых культур. Если в благоприятные годы пшеница в этот период находилась в стадии кущения, то сейчас у нее появляются только три-четыре листа. Отставание составляет примерно 2-2,5 недели.

Этот факт заставляет аграриев уже задумываться о предстоящей уборочной. По словам Александра Траутвейна, в этом вопросе много теперь зависит от погоды. При условии дождливой и затяжной осени потерь по зерновым вероятно не избежать, при чем не только в плане количества, но и качества предстоящего урожая.

Спасительный ЧС

Чтобы минимизировать финансовые проблемы аграриев в нынешнем году, алтайские власти вслед за другими регионами Сибири на прошлой неделе ввели режим ЧС. По словам Александра Лукьянова, врио первого зампредседателя краевого правительства, сделано это для того, чтобы в случае необходимости оперативно решать вопросы с банками о пролонгации сезонных кредитов с сохранением льготных ставок.

Вопрос этот крайне актуален, учитывая, что затраты на ведение растениеводства в нынешнем сезоне существенно выросли. Только на закупку ГСМ местным аграриев пришлось направить на 30% больше средств, чем годом ранее.

Чрезвычайная ситуация может помочь региону и в другом аспекте. Дело в том, что соглашение между Минсельхозом России и правительством региона предполагает определенные индикативные показатели, невыполнение которых может привести к штрафным санкциям. Так, из-за незасеянных площадей аграрии будут вынуждены вернуть уже выплаченные погектарные субсидии. С помощью режима ЧС это можно избежать.

Что касается федеральных компенсаций, то о них пока речь не идет. За последние десять лет регион всего один раз получал солидные выплаты из-за непогоды, хотя ЧС в сельском хозяйстве объявлялся трижды, в 2008, 2012 и 2013 годах.

Надо сказать, что разбрасываться деньгами государство прекратило четыре назад. Минсельхоз России в этом вопросе четко обозначил свою позицию: хотите компенсаций за не полученный урожай, участвуйте в программе страхования. Иных вариантов, скорее всего, уже не будет.