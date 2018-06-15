В МЧС рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

В Алтайском крае с 15 по 21 июня будет жарко. Кроме того, возможны дожди, сообщает ГУ МЧС России региона.
В течение всего периода средняя температура воздуха составит +16...+21 градус. Ночью столбик термометра покажет +13...+17 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+27.
Также прогнозируют дожди различной интенсивности на протяжении всех дней.
В ведомстве отмечают, что из-за жары и дождей в горах продолжится снеготаяние, что может привести к увеличению приточности. В связи с этим ожидают подъем уровней воды в реках Алтайского края.
Критических отметок могут достигнуть реки Катунь и Обь.
Где возможны подтопления?
- С 12 по 14 июня на реке Катунь в районе села Сростки продолжится подъем уровня воды до 506 — 518 см (опасная отметка 510 см) возможно подтопление прибрежных территорий.
- С 13 по 15 июня на Оби в районе Барнаула продолжится подъем уровня воды, ожидают подтопление прибрежных территорий.
- С 16 по 18 июня на Оби в районе Барнаула продолжится подъем уровня воды до отметок 560-565 см.
Кроме того, есть риск возникновения лесных пожаров. По данным на 13 июня, в Алтайском крае возникло 28 пожаров на общей площади более 55 гектаров.
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