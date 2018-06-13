В Алтайском крае ливень с градом уничтожил посевы

Сильный ливень с градом прошел вечером 10 июня в селе Васильчуки Ключевского района. На кадрах с места ЧП видно, что поле превратилось в болото, а ростки подсолнечника вымыло. Фермеры говорят, что "все смыло под корень".

Также от непогоды пострадали поля в Мамонтовском райне. По словам местных жителей, смерч уничтожил 2 тысячи гектаров посевов сои.

Напомним, 6 июня в Алтайском крае ввели режим ЧС из-за непростой ситуации в сельском хозяйстве. Дождливая погода в мае не позволила аграриям в оптимальные сроки провести весь комплекс работ.