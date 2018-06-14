Синоптики рассказали, какой будет погода в Алтайском крае до конца недели

В Алтайском крае в ближайшие дни снова станет жарко. На выходных воздух прогреется до +32 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае 15 июня: днем +21...+26 градусов

преимущественно без осадков, утром местами туман

ветер юго-западный, 4-9 м/с с усилением до 12-17 м/с Погода в Алтайском крае 16 июня: днем +24...+29 градусов

преимущественно без осадков, утром местами туман

ветер юго-западный, 3-8 м/с местами порывы до 15 м/с Погода в Алтайском крае 17 июня: днем +27...+32 градуса

преимущественно без осадков

ветер юго-западный, 3-8 м/с с усилением до 15 м/с Напомним, в Алтайском крае теплая погода способствует дальнейшем развитию второй волны паводка.