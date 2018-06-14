Синоптики рассказали, какой будет погода в Алтайском крае до конца недели

В Алтайском крае в ближайшие дни снова станет жарко. На выходных воздух прогреется до +32 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.
Погода в Алтайском крае 15 июня:
- днем +21...+26 градусов
- преимущественно без осадков, утром местами туман
- ветер юго-западный, 4-9 м/с с усилением до 12-17 м/с
Погода в Алтайском крае 16 июня:
- днем +24...+29 градусов
- преимущественно без осадков, утром местами туман
- ветер юго-западный, 3-8 м/с местами порывы до 15 м/с
Погода в Алтайском крае 17 июня:
- днем +27...+32 градуса
- преимущественно без осадков
- ветер юго-западный, 3-8 м/с с усилением до 15 м/с
Напомним, в Алтайском крае теплая погода способствует дальнейшем развитию второй волны паводка.
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