Грозы и град: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В регионе сутки 14 июня ожидают дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, днем местами возможен шквалистый ветер до 25 м/с. Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса, в восточных районах до +28 градусов.

В алтайском ЦГМС отмечают, что в Алтайском крае 13-15 июня местами в южных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).