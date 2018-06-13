Грозы и град: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае 14 июня испортится погода. Синоптики прогнозируют дожди и грозы, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В регионе сутки 14 июня ожидают дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, днем местами возможен шквалистый ветер до 25 м/с. Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса, в восточных районах до +28 градусов.
В алтайском ЦГМС отмечают, что в Алтайском крае 13-15 июня местами в южных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).
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