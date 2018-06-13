В алтайских реках уровень воды приближается к критическим отметкам

В Алтайском крае теплая погода способствует дальнейшем развитию второй волны паводка. Уровни воды поднимаются в реках Бия, Катунь и Обь, сообщает официальный сайт региона.
Специалисты прогнозируют постепенный рост уровней воды без достижения критических отметок. Исключением является Обь в районе Барнаула (до критической отметки 540 сантиметров осталось 7 сантиметров), а также Катунь в районе села Сростки (15 сантиметров до критической отметки).
По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю на остальных водных объектах гидрологическая ситуация стабильная, наблюдаются стабильные понижения уровней воды.
Спасатели рекомендует жителям, которые находятся в зоне подтопления, принять меры по сохранению здоровья и имущества.
Рекомендации:
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Изучить и запомнить границы возможных зон затопления и возвышенных мест;
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запомнить места хранения лодок, плотов;
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собрать необходимые документы, вещи и медикаменты, запас продуктов, воды;
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подготовить плавсредства (если есть) и привязать их к опорам.
Если ваш дом попадает в зону подтопления, следите за информацией в местных СМИ, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей.
Напомним, паводковый процесс запустился в Алтайском крае 3 июня, когда в регион пришло тепло и началось снеготаяние в горах.
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