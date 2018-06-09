"Надежда есть": главный алтайский синоптик рассказал о вариантах развития второй волны паводка

Паводковый процесс запустился в Алтайском крае 3 июня, когда в регион пришло тепло и началось снеготаяние в горах. Об этом на совещании у врио губернатора Виктора Томенко рассказал начальник Алтайского ЦГМС Александр Люцигер.
На самой высокой метеостанции Алтая Кара-Тюрек среднесуточная температура достигла 0 градусов в начале июня. С этого момента в Республике Алтай и Алтайском крае обычно начинают готовиться ко второй волне паводка. В этом году из-за холодной весны это случилось на полмесяца позже, чем в предыдущие годы, рассказал Александр Люцигер.
После потепления в конце мая-начале июня и выпавших осадков в горах основная масса снега на высотах 2-3 км растаяла. Вторую волну паводка могут составить запасы, которые находятся выше. И хотя сейчас приточность в реках не очень большая, уровни воды держатся достаточно высокие, констатировал главный алтайский синоптик.
Александр Люцигер,
начальник Алтайского ЦГМС:
— На всей Оби у нас фиксируется плюсовая температура. Пик тепла ожидается в начале второй декады июня. В ближайшие 3-5 суток уровни воды будут интенсивно расти, возможно приближение Оби к критической отметке в Затоне. Есть надежда, что опасная отметка не будет достигнута, так как серьезных осадков ни в крае, ни в Республике Алтай до середины месяца не ожидается.
15 июня в край придет циклон, который принесет осадки. Он может создать легкое напряжение в этом вопросе. Наиболее опасные паводковые участки — Обь у Барнаула, верховья и среднее течение Чарыша.
Самая опасная пожарная обстановка на данный момент сложилась в Благовещенском районе. В ближайшие сутки к нему "подтянутся" Кулунда, Славгород и Ключи, сообщил Люцигер. Незначительные осадки не спасут ситуацию. В сентябре традиционно ожидается наиболее высокий, 5 класс горимости.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.