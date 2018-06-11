Паводок-2018. Алтайскому селу угрожает подтопление

В период с 12 по 14 июня на реке Катунь в районе Сросток ожидается подъем уровня воды до отметки 518 см (критический уровень — 510 см), сообщает краевое ГУ МЧС. Возможно подтопление прибрежных территорий.
Жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, рекомендуют предпринять меры, которые помогут сохранить здоровье и имущество.
Рекомендации:
- изучить и запомнить границы возможных зон затопления и возвышенных мест;
- запомнить места хранения лодок, плотов;
- собрать необходимые документы, вещи и медикаменты, запас продуктов, воды;
- подготовить плавсредства (если есть) и привязать их к опорам.
Если ваш дом попадает в зону подтопления, следите за информацией в местных СМИ, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей.
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