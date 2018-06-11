Паводок-2018. Алтайскому селу угрожает подтопление

Жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, рекомендуют предпринять меры, которые помогут сохранить здоровье и имущество.

Рекомендации:

изучить и запомнить границы возможных зон затопления и возвышенных мест;

запомнить места хранения лодок, плотов;

собрать необходимые документы, вещи и медикаменты, запас продуктов, воды;

подготовить плавсредства (если есть) и привязать их к опорам.

Если ваш дом попадает в зону подтопления, следите за информацией в местных СМИ, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей.