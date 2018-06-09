Некоторые пострадавшие от паводка в Алтайском крае отказались от денег

"Люди так и говорили: спасибо, нам помощь не нужна, лучше отдайте ее тем, кто пострадал больше", — заявил врио министра.

Выплаты пострадавшим от первой волны паводка практически завершились. Господдержку должны были получить 18 тыс. 193 человека, которые проживают на территории 23 сельских районов края. В некоторых районах получение помощи затянулось из-за того, что главы поздно подали списки пострадавших, сообщил Дайбов.

Кроме того, готовится список еще из 3 тысяч человек. Это люди, которые не смогли оперативно доказать, что они являются пострадавшими: например, не прописаны в своих домах, не могут предоставить документы на иное имущество. В некоторых случаях жителям края даже приходилось судиться.

Михаил Дайбов сообщил, что составление второго списка в течение нескольких дней завершится, после чего его направят врио губернатора и в правительство края для решения вопроса о выплате компенсаций.