Главу одного из районов Алтайского края раскритиковали за плохую подготовку к паводку

Начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко раскритиковал главу Чарышского района Александра Ездина за недостаточное количество плавсредств для спасения людей. В своем отчете перед врио губернатора Ездин заявил, что в районе на резерве состоит всего одно судно.
Как отчитался Ездин, на балансе Чарышской администрации состоят 38 единиц техники и 1 плавсредство. Начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко переспросил у главы, не оговорился ли он. Ездин сказал, что все верно.
Такое малое число плавсредств глава администрации объяснил тем, что в 2014 году при попытке самостоятельно спасти людей в районе погибло два человека, поэтому впредь они решили рассчитывать на силы МЧС в этом вопросе.
Сергей Диденко ответил: "Неужели вы считаете, что проще самолетом МЧС доставлять катеры к вам в район, чем попросить лодку у какого-то местного рыбака? Как вы собираетесь одним плавсредством спасать людей из пяти населенных пунктов?"
Глава Сибцентра МЧС поручил сделать опись имеющихся у жителей лодок и катеров, чтобы в случае ЧС воспользоваться ими. "Должно быть минимум 10 лодок", — заявил Сергей Диденко. Глава района после недолгой паузы ответил: "Хорошо".
В 2014 году в ходе наводнения в Чарышском районе местный житель Павел Хохлов и водитель местной пожарной части Константин Половинкин спасали жителей, оказавшихся в эпицентре паводка. Они взяли в лодку семь человек. Скорость потока составляла около 15 м/с, рафт перевернулся. Погибли Павел Хохлов и шестилетняя девочка. Константин Половинкин некоторое время считался пропавшим без вести. Как выяснилось позже, он сумел ухватиться за плывущее дерево и доплыть до берега.
Обоих мужчин наградили медалями (За спасение погибавших" (Павла Хохлова посмертно).
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