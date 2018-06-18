Рабочая неделя на Алтае начнется с жары: прогноз погоды на 18 июня

Действует штормовое предупреждение МЧС из-за высокого риска пожароопасности.

Днем в крае будет 28-33 градуса выше нуля. Ветер южный, 3-8 метров в секунду с усилением до 15 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице ожидается 28-30 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.