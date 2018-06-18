Рабочая неделя на Алтае начнется с жары: прогноз погоды на 18 июня

В понедельник, 18 июня, в Алтайском крае погода будет жаркой, температура поднимется до 34 градусов. Местами возможны дожди и грозы, сообщил алтайский Гидрометцентр.
Действует штормовое предупреждение МЧС из-за высокого риска пожароопасности.
Днем в крае будет 28-33 градуса выше нуля. Ветер южный, 3-8 метров в секунду с усилением до 15 метров.
В Барнауле будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице ожидается 28-30 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.