Из барнаульской поликлиники эвакуировали почти 250 человек

В барнаульской поликлинике №4 19 июня провели пожарно-тактические учения. Из корпуса "А", в котором произошел условный пожар, эвакуировали около 250 человек, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Условное возгорание началось в подвальном помещении архива поликлиники. В этом здании было около 100 медиков и 150 пациентов. Также на четвертом этаже — стационар, где находились маломобильные пациенты.
В ведомстве сообщают, что персонал поликлиники активно участвовал в тренировке. Медики быстро вызвали пожарных и начали эвакуировать посетителей.
— По легенде учений, в помещении находились пять пострадавших, которые не смогли самостоятельно эвакуироваться. Также была вводная о потере радиосвязи с одним из звеньев газодымозащитной службы. Создавался дополнительно боевой участок на поиск потерявшейся групп, — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Барнаула Денис Присяжников.
Он отметил, что всех "пострадавших" нашли. Их эвакуированы из "горящего" здания и передали медикам.
Звенья газодымозащитной службы работали в условиях сильного задымления. В ведомстве сообщили, что оперативные службы города показали слаженную работу.
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