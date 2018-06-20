Из барнаульской поликлиники эвакуировали почти 250 человек

Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в поликлинике. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Условное возгорание началось в подвальном помещении архива поликлиники. В этом здании было около 100 медиков и 150 пациентов. Также на четвертом этаже — стационар, где находились маломобильные пациенты.

В ведомстве сообщают, что персонал поликлиники активно участвовал в тренировке. Медики быстро вызвали пожарных и начали эвакуировать посетителей.

— По легенде учений, в помещении находились пять пострадавших, которые не смогли самостоятельно эвакуироваться. Также была вводная о потере радиосвязи с одним из звеньев газодымозащитной службы. Создавался дополнительно боевой участок на поиск потерявшейся групп, — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Барнаула Денис Присяжников.

Он отметил, что всех "пострадавших" нашли. Их эвакуированы из "горящего" здания и передали медикам.

Звенья газодымозащитной службы работали в условиях сильного задымления. В ведомстве сообщили, что оперативные службы города показали слаженную работу.