На Алтае подростки в день защиты детей подожгли гору и сбежали

Поджог произошел в день защиты детей. Гулявшие на горе ребята развели костер. Из-а внезапного порыва ветра загорелась сухая трава. Парни попытались самостоятельно затушить огонь, но не справились с пожаром, испугались и убежали, пишет пресс-служба МЧС. При этом никому о возгорании не рассказали и не сообщили в пожарную охрану.

Когда ребята спускались с горы, их поймали сотрудники МЧС, которые спешили потушить пожар.

Теперь материалы проверки причин возгорания травы на горе Тугая направлены в полицию, где и решат, как административно наказать родителей подростков.