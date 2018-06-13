На Алтае подростки в день защиты детей подожгли гору и сбежали

В Горно-Алтайске решили привлечь к ответственности родителей трех 15-летних подростков. Школьники подозреваются в поджоге травы на горе Тугая, расположенной возле столице Республики Алтай. Самих ребят собираются поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.
Поджог произошел в день защиты детей. Гулявшие на горе ребята развели костер. Из-а внезапного порыва ветра загорелась сухая трава. Парни попытались самостоятельно затушить огонь, но не справились с пожаром, испугались и убежали, пишет пресс-служба МЧС. При этом никому о возгорании не рассказали и не сообщили в пожарную охрану.
Когда ребята спускались с горы, их поймали сотрудники МЧС, которые спешили потушить пожар.
Теперь материалы проверки причин возгорания травы на горе Тугая направлены в полицию, где и решат, как административно наказать родителей подростков.
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