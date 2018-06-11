В Барнауле из-за удара молнии загорелся дом

Накануне пожара в Барнауле прошла гроза с дождем. На момент съемки к месту пожара уже прибыли сотрудники МЧС.

По официальной информации ГУ МЧС по АК, огонь тушили 7 единиц техники и 28 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 18:41. В 18:53 пожар локализовали, а ликвидировать его удалось только в 19:30.