В Барнауле из-за удара молнии загорелся дом

10 июня в барнаульском поселке Октябрьский произошел пожар — молния ударила в крышу частного дома. Видеозапись произошедшего опубликовали очевидцы в Barnaul 22.
Накануне пожара в Барнауле прошла гроза с дождем. На момент съемки к месту пожара уже прибыли сотрудники МЧС.
По официальной информации ГУ МЧС по АК, огонь тушили 7 единиц техники и 28 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 18:41. В 18:53 пожар локализовали, а ликвидировать его удалось только в 19:30.
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