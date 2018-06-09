В Алтайском крае при сильном пожаре в доме погиб мужчина

В поселке Боровом Бийского района в ночь с 8 на 9 июня произошел пожар, в котором погиб мужчина, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании дома и пристроек поступило в 2:50. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. С огнем боролись 10 человек и 4 автоцистерны.
Пожар ликвидировали в 3:11. Огонь повредил стены, а также перекрытия дома и пристроек.
По предварительной информации, при пожаре погиб мужчина. В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что проводят проверку. Причина смерти сельчанина будет известна после экспертизы.
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