23-летний барнаулец получил серьезный ожог, когда делал селфи на крыше вагона

23-летний барнаулец получил сильный ожог, когда делал селфи на крыше вагона. Фото: Пресс-служба алтайского ЛУ МВД России. 23-летний барнаулец получил сильный ожог, когда делал селфи на крыше вагона. Фото: Пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.

Барнаулец хотел сфотографировать себя на телефон и залез на крышу грузового вагона. Наверху он задел контактный провод плечом и получил травмы.

Свидетель ЧП вызвал скорую помощь и полицию. Потерпевший получил сильный ожог тела и электротравму. Врачи госпитализировали его в одну из городских больниц.

Полицейские проводят проверку.

Напомним, в Барнауле утром 22 мая на пересечении улиц Сизова и Калинина произошел порыв трубопровода с горячей водой.16-летний подросток получил ожоги.