23-летний барнаулец получил серьезный ожог, когда делал селфи на крыше вагона

Молодой житель Барнаула получил травмы, когда фотографировался на крыше грузового вагона, сообщает пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.
23-летний барнаулец получил сильный ожог, когда делал селфи на крыше вагона. Фото: Пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.
23-летний барнаулец получил сильный ожог, когда делал селфи на крыше вагона. Фото: Пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.
Барнаулец хотел сфотографировать себя на телефон и залез на крышу грузового вагона. Наверху он задел контактный провод плечом и получил травмы.
Свидетель ЧП вызвал скорую помощь и полицию. Потерпевший получил сильный ожог тела и электротравму. Врачи госпитализировали его в одну из городских больниц.
Полицейские проводят проверку.
Напомним, в Барнауле утром 22 мая на пересечении улиц Сизова и Калинина произошел порыв трубопровода с горячей водой.16-летний подросток получил ожоги.
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