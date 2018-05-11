Вандалы вырвали решетку у Вечного огня в Бийске

На мемориале Славы в Бийске неизвестные вырвали решетку у Вечного огня и разбросали возложенные цветы, пишет "Бийский рабочий".
ЧП произошло через несколько часов после многолюдного шествия и возложения цветов к мемориалу.
Издание отмечает, что пока точно нельзя сказать, кто это сделал. По одной из версий решетку вырвали люди без определенного места жительства.
Напомним, в прошлом году бийский бомж умер в больнице после того, как получил обширные ожоги в Вечном огне. Инцидент произошел 12 октября.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.