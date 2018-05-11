Вандалы вырвали решетку у Вечного огня в Бийске

ЧП произошло через несколько часов после многолюдного шествия и возложения цветов к мемориалу.

Издание отмечает, что пока точно нельзя сказать, кто это сделал. По одной из версий решетку вырвали люди без определенного места жительства.

Напомним, в прошлом году бийский бомж умер в больнице после того, как получил обширные ожоги в Вечном огне. Инцидент произошел 12 октября.