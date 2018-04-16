Сибирские школьницы приготовили крабовое мясо на Вечном огне

В паблике в соцсети "ВКонтакте" был размещен кадр с записи прямого эфира в Instagram. На снимке была подпись "страдаем фигней", а на заднем фоне видно, как на Вечном огне жарят крабовые палочки.

Девочек охарактеризовали как примерных учениц. Никаких "сигналов" в отношении их ранее не поступало, рассказал замглавы Тарского района по соцвопросам Владимир Жилин. Подростки не смогли внятно объяснить свое поведение.



На следующей неделе состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Местная полиция начала проверку. Школьниц ожидает воспитательная работа.



