Вечный огонь в Киеве вандалы залили цементом

В ночь с 6 на 7 ноября в Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы, сообщает телеканал "Эспрессо". Возле Вечного огня полиция обнаружила восемь пластиковых ведер из-под цемента.

Заместитель мэра Киева Алексей Резников назвал инцидент "позорным примером неуважения к истории и памяти героев", сообщает РИА Новости. "Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали", — добавил он. Резников отметил, что установить личности злоумышленников помогут записи с камер видеонаблюдения, пишет polit.ru. Ведется разбирательство.