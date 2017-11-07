Вечный огонь в Киеве вандалы залили цементом

В ночь с 6 на 7 ноября в Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы, сообщает телеканал "Эспрессо". Возле Вечного огня полиция обнаружила восемь пластиковых ведер из-под цемента.
Заместитель мэра Киева Алексей Резников назвал инцидент "позорным примером неуважения к истории и памяти героев", сообщает РИА Новости.
"Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали", — добавил он.
Резников отметил, что установить личности злоумышленников помогут записи с камер видеонаблюдения, пишет polit.ru.
Ведется разбирательство.
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