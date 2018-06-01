Восемь детей получили ожоги при пожаре в торговом центре Иркутска

ЧП произошло во время проведения химического опыта — загорелась спиртосодержащая жидкость, произошел взрыв паровоздушной смеси. Детям показывали принцип действия фейерверка. Возраст пострадавших варьируется от 7 до 10 лет. Они получили термические ожоги первой и второй степеней. У некоторых площадь поражения достигает 40% тела. Всех детей доставили в больницу.

На месте были 40 человек личного состава МЧС и 15 единиц техники. Пожар ликвидировали до их приезда.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара. Местный портал IRK.ru со ссылкой на начальника регионального ГУ МЧС сообщает, что в торговом комплексе не работала система оповещения, а персонал не организовал эвакуацию посетителей.