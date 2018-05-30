МЧС: барнаульский ТРЦ "Весна" загорелся из-за сигареты

Пожар в ТРЦ "Весна" мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем. Как рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, по предварительным данным, причиной возгорания стала сигарета.
Сразу посту тушения пожара сотрудники МЧС просмотрели записи с камер видеонаблюдения ТРЦ. Выяснилось, что место, где возник огонь, является неформальной "курилкой". За час до возгорания туда приходили покурить несколько человек.
В МЧС не могут уверенно сказать, произошел ли пожар из-за случайно отлетевшей искры или сигарету специально засунули между плитками. Выяснять, был ли это умышленный поджог, предстоит правоохранителям. Полицейские ведут проверку, изучают видеозаписи, ищут возможных свидетелей, рассказали altapress.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, возгорание произошло под облицовочной плиткой с наружной части здания. Его площадь составила 2 кв. метра. Внутри здания огня не было, как и серьезного задымления. Пожарные работали по повышенному рангу сложности: на место выезжали 18 единиц техники, 49 человек личного состава.
Персонал ТРЦ сработал оперативно: всех посетителей быстро эвакуировали. Пожарная сигнализация также сработала должным образом.
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