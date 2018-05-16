Прокуратура проверила "Лето", "Волну", "Огни" и другие ТЦ. Грозит ли им закрытие?

"Лето"

Под угрозой закрытия находится ТЦ "Лето" — там нашли самые серьезные нарушения. Здание оказалось не защищено автоматической установкой пожаротушения и соответствующим типом системы оповещения и управления эвакуацией. В некоторых помещениях нет автоматической системы пожарной сигнализации.

Как рассказали altapress.ru в прокуратуре Индустриального района, при проверке представители ТЦ предъявили заключение экспертизы, в котором было указано, что им необязательно иметь автоматическую установку пожаротушения. Однако у пожарных на этот счет было другое мнение. 14 мая собственника "Лета" обязали устранить нарушения в течение 30 дней.

"Огни"

В ТРЦ "Огни" нашли неисправности в противопожарном водопроводе, система оповещения и управления эвакуацией оказалась на ручном управлении, а время с момента срабатывания оросителя до начала подачи воды составило 26 минут (!) при норме не более 3 минут. Не все помещения там оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.

Сейчас нарушения частично устранили, идет переоборудование системы пожаротушения, ведется расчет пожарных рисков.

Интересно, что ранее глава Барнаула Сергей Дугин называл "Огни" одним из самых безопасных ТРЦ города.

"Волна"

В ТРЦ "Волна" не оказалось вторых эвакуационных выходов, а к единственным имеющимся оказался ограничен доступ. Проверяющие не нашли автоматических установок пожаротушения в некоторых помещениях, а водяные завесы оказались неисправны. Автоматическая пожарная сигнализация частично не работает (не отключается звуковая реклама и общеобменная вентиляция).

Нарушения частично устранили. Сейчас в торговом центре монтируют пожарную сигнализацию в отдельных помещениях, рабочие оборудуют вторые эвакуационные выходы.

"Весна"

На момент проверки в ТРЦ "Весна" также не нашли вторых эвакуационных выходов, пути эвакуации оказались заужены, двери эвакуационных выходов заперты, не во всех помещениях нашлись установки пожарной сигнализации, а огнетушители не соответствовали требованиям.

Некоторые нарушения в торговом центре уже устранили, сейчас там расширяют проходы в торговых залах, оборудуют двери эвакуационных выходов автоматическими замками.

"Европа"

В ТРЦ "Европа" тоже не нашлось достаточного количества эвакуационных выходов, пути эвакуации в некоторых торговых помещениях были заужены, а система вытяжной противодымной вентиляции отсутствовала. Сейчас в торговом центре оборудуют дополнительные эвакуационные выходы и монтируют систему дымоудаления.

Должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в этих торговых центрах, оштрафовали на 6-15 тысяч рублей.

Нарушения также нашли в ТЦ "Простор". Прокуратура района и органы государственного пожарного надзора контролируется устранение нарушений и планируют новые проверки.

Интересно, что "Арену" и "Праздничный", которые недавно закрыли, проверяла не районная прокуратура, а городская.

До этого свою работу приостановили "Гулливер-парк", "Район", "Россия". Также в Бийске закрывался ТРК "Воскресенье", но вскоре открылся вновь. А вот "Первомайский", который был под угрозой закрытия, скорее всего, отделается только штрафом.

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