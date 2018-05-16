Кто на новенького: закроют ли ТРЦ "Европа" в Барнауле?

О том, что "Европу" закроют через две недели из-за нарушения правил противопожарной безопасности, сообщает "Катунь24" со ссылкой на неназванного арендатора центра. Якобы предприниматели получают "тревожные" письма, в которых говорится о перспективах закрытия молла.

"Недвижимость Алтая" получила опровержения от неназванных представителей торгового центра. Бренд-менеджер концерна SV (концерн владеет "Европой" и "Ареной", которую закрыли, — прим. ред.) Марина Ульяненко отказалась оперативно комментировать ситуацию altapress.ru.

Портал пишет: один из арендаторов уверяет, что у ТРЦ положительные характеристики и он не входит в число объектов, которые должны закрыть. Это якобы подтвердили в службе судебных приставов.

Однако в прокуратуре Индустриального района заявили altapress.ru, что в ТРЦ есть нарушения правил пожарной безопасности. Здесь недостаточно эвакуационных выходов, пути эвакуации в некоторых помещениях заужены, а система вытяжной противодымной вентиляции отсутствовала. Сейчас эти нарушения устраняют.