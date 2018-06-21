В Алтайском крае из-за ударов молний горели леса

За сутки в Алтайском крае произошло 8 пожаров из-за грозы, сообщает Минприроды региона.
Возгорания произошли в лесах Михайловского, Зонального, Волчихинского и Егорьевского районов. Пожары увидели благодаря вышкам и мониторингу с воздуха. В тушении участвовали 48 человек, 18 машин и 5 тракторов. В ведомстве сообщают, что пожаром пройдено 5,9 гектаров земли.
Всего с 12 апреля в лесах произошло 54 пожара. Площадь, пройденная огнем, превысила 69 гектаров. Отметим, что большинство пожаров произошло из-за грозовых разрядов.
Напомним, в Алтайском крае продлили штормовое предупреждение, объявленное из-за высокой пожароопасности. Высокие температуры ожидают в южных районах региона. Столбик термометра может превысить показатель в 30 градусов.
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