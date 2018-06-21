Летнее солнцестояние 2018: сколько длится самый длинный день в году

В 2018 году летнее солнцестояние можно будет наблюдать 21 июня. Летнее солнцестояние — это самый длинный день в году: светлое время суток равно примерно 17,5 часам. Altapress.ru рассказывает, почему происходят дни солнцестояния, как они отразились в культуре разных народов и по каким причинам нет точной даты этих астрономических событий.
В году есть два дня солнцестояния: зимнее и летнее. В эти дни солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора, то есть высота светила над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. 21 июня солнце достигнет наибольшей высоты в 2018 году и в Северном полушарии начнется астрономическое лето.
Летнее солнцестояние происходит, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение — 23,4 градуса. В этот момент планета "смотрит" практически всем своим Северным полушарием на светило, объясняет kp.ru.
Каждый год дата летнего солнцестояния меняется в пределах 20-22 июня, потому что календарь неточно отражает вращение Земли.
В языческих культурах день летнего солнцестояния был важным праздником. Кельты праздновали Литу (середину лета), германские, скандинавские и прибалтийские народы отмечали Иванов день и Иванову ночь, а славяне справляли Купалу. Многие ритуалы у всех этих праздников были направлены на призыв урожая.
- Непогода и отсутствие солнца предрекают неурожай;
- Обилие росы с утра — к богатому урожаю;
- Много звезд — к грибному небу;
- Встретить рассвет в день летнего солнцестояния — к здоровью в течение года;
- Если в этот день перелезть через 12 заборов, сбудется загаданное желание, пишет sputnik-ossetia.ru.
- В день летнего солнцестояния в 2010 году в Норвегии разожгли самый высокий костер в мире (40,5 м в высоту);
- Тысячи современных язычников каждый год едут в Стоунхендж, чтобы отметить день летнего солнцестояния;
- Самая жаркая погода устанавливается через несколько недель после дня солнцестояния;
- В Древнем Египте в день солнцестояния начинался новый год;
- В Древней Греции день летнего солнцестояния был днем всеобщего социального равенства;
- В этот день в 1633 году Галилео Галилея заставили признать ложным учение Коперника, сообщает "Фактрум".
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