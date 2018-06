Какие крупные туристические события пройдут на Алтае летом-2018

Рождественский фестиваль

Традиционно праздник в память поэта Роберта Рождественского пройдет в селе Косиха. В этом году здесь можно посетить поэтические выступления известных литераторов, ярмарку ремесленников, поучаствовать в дегустации национальных блюд. Главным событием станет открытие памятника Роберту Рождественскому, на которое приедет известный скульптор Зураб Церетели. Завершится фестиваль праздничным салютом.

Место: Алтайский край, Косихинский район, с. Косиха

Время: 23 июня с 9:00 до 23:00.

Because of the Beatles

В этом году состоится юбилейный, пятый музыкальный фестиваль, посвященный группе The Beatles. Главным гостем праздника станет группа из Ростова-на-Дону Father McKenzie, которая выступала на крупнейшем в мире фестивале The Beatles в Ливерпуле. Также под открытым небом исполнят песни ливерпульской четверки симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль под управлением Александра Афанасьева из Барнаула. На фестивале выступят несколько сибирских групп, каждая из которых сыграет песни определенного периода творчества The Beatles в своем стиле.

Место: Алтайский район, туристическая зона "Бирюзовая Катунь"

Время: 7 июля с 17 часов.

Рекордная "звездочка"

21 июля на алтайском озере Яровое установят всероссийский рекорд по массовому лежанию звездочкой на воде. Ведущими в этом году станут резиденты шоу "Однажды в России". Мероприятие пройдет на пляжах двух причалов в 15:00. А в 19:30 звезды шоу выступят перед туристами в кафе на "Причале 22". Билет стоит от 800 рублей.

Место: Яровое, "Причал 22", "Причал 42"

Время: 21 июля с 15 часов.

"Шукшинские дни на Алтае"

Этот фестиваль считается визитной карточкой Алтайского края. В этом году он пройдет на разных площадках региона. Гости смогут встретиться с писателями и режиссерами, посетить кинопоказы, выставки и концерты. Главным гостем церемонии закрытия фестиваля, которая пройдет 28 июля на горе Пикет в Сростках, станет певица Пелагея. Также на Алтай приедут режиссер Виктор Мережко, актеры Федор Добронравов, Анатолий Белый, Юрий Беляев, писатель Януш Вишневский.

Место: Барнаул, Бийск, Сростки.

Время: с 24 по 28 июля.

Altai Palace Fest

На территории развлекательного комплекса Altai Palace пройдет музыкальный фестиваль. В этом году организаторы пригласили несколько известных исполнителей и групп. "Иванушки international" выступят 7 июля, Сергей Трофимов — 14 июля, Макс Барских — 21 июля, а группа "Время и Стекло" (на фото) — 4 августа. Билет на один концерт стоит 1500 рублей, для проживающих в отеле Altai Palace вход бесплатный.

Место: Алтайский край, развлекательный комплекс Altai Palace.

Время: с 7 июля по 4 августа, в 21:00.

Фестиваль RAWA 2018

В течение четырех дней на площадке загородного йога-центра "Ананда Шивани" пройдет музыкальный арт- & йога-фестиваль RAWA. Здесь соберутся преподаватели и артисты со всей России и зарубежья. Гостем станет солист группы "Пилот" Илья Черт. Организаторы подготовили музыкальные занятия, лекции, йога-классы и ярмарки.

Место: в 20 км от Барнаула, йога-центр "Ананда Шивани"

Время: с 5 по 8 июля.

А что еще?

1. Фестиваль "АВТОpark Барнаул" пройдет в Парке спорта 8 июля. Впервые на одной площадке представят основные виды транспорта – от скейта и велосипеда до современных и ретроавто.

2. С 18 по 22 июля в Барнауле пройдет фестиваль "Зодчество Сибири".

3. 21 июля в райцентре Романовского района можно посетить фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!".

4. Международный авиа­модельный фестиваль "Крылья Сибири" пройдет 21 июля на территории старого аэродрома в селе Ребриха. В этом году сюда приедет более 100 пилотов. Помимо зрелищного авиашоу здесь можно посетить выставку авиа­моделей, посмотреть воздушные бои беспилотников.

5. С 15 по 16 июня на базе отдыха "Гуселетовские плесы" в Романовском районе пройдет фестиваль напитков "АлтайФест-2018".