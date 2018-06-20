В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение

В регионе с 20 по 25 июня местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). С 22 по 25 июня в Зональном и Целинном районах ожидают чрезвычайную пожароопасность (5-й класс горимости).

Напомним, ранее в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Высокие температуры ожидают в южных районах региона. Столбик термометра может превысить показатель в 30 градусов.