Смерч и сорванные крыши: непогода в Алтайском крае принесла разрушения

Ураганный ветер нанес большой ущерб жителям села Николаевка в Немецком национальном районе, а в Каменском районе прошел смерч, сообщают подписчики Barnaul22.
Смерч в Каменском районе. Фото: Barnaul22 в vk.com.
Ураган в Николаевке. Фото: Barnaul22 в vk.com.
Ураган в Николаевке. Фото: Barnaul22 в vk.com.
Ураган в Николаевке. Фото: Barnaul22 в vk.com.
Ураган в Николаевке. Фото: Barnaul22 в vk.com.
Ураган в Николаевке. Фото: Barnaul22 в vk.com.
Ураган в Николаевке. Фото: Barnaul22 в vk.com.
В Николаевке ветер снес крыши, повалил деревья и столбы.
А в Каменском районе жители наблюдали смерч. Авторы видео в Barnaul22 ужасались погоде и радовались, что столб небольшого торнадо прошел мимо жилых построек.
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