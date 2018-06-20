Смерч и сорванные крыши: непогода в Алтайском крае принесла разрушения

Смерч в Каменском районе. Фото: Barnaul22 в vk.com. Ураган в Николаевке. Фото: Barnaul22 в vk.com. Ураган в Николаевке. Фото: Barnaul22 в vk.com. Ураган в Николаевке. Фото: Barnaul22 в vk.com. Ураган в Николаевке. Фото: Barnaul22 в vk.com. Ураган в Николаевке. Фото: Barnaul22 в vk.com. Ураган в Николаевке. Фото: Barnaul22 в vk.com.

В Николаевке ветер снес крыши, повалил деревья и столбы.

А в Каменском районе жители наблюдали смерч. Авторы видео в Barnaul22 ужасались погоде и радовались, что столб небольшого торнадо прошел мимо жилых построек.