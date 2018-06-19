Упало дерево и "носки улетели": Как Барнауле прошла первая летняя буря

18 июня, около 23.30, в Барнауле резко начался сильный ветер, во дворах сработали сигнализации на автомобилях. Горожане готовились к худшему и ждали большого урагана. Буря оказалась хоть и сильной, но непродолжительной. Ветер утих так же резко, как и начался, минут через 15.
Информацией о первых последствиях бури барнаульцы поделились в сообществе Barnaul22.
На ул. Малахова из-за бури упала металлическая конструкция, на ул. Горно-Алтайской и ул. Георгия Исакова (рядом со спортивной школой) упали деревья. На ул. Антона Петрова - Шукшина начался потоп - там коммунальщики ведут ремонтные работы. На пр. Ленина, 139 сломалось дерево, обвисли провода, ветками разбило машину.
В Новороманове (Калманский район) на несколько часов отключился свет. Электричества не было и в Тальменском районе. На трассе перед Черепаново сдуло остановку. В Тюменцево прошел крупный град.
У некоторых людей улетела одежда, которая сушилась на балконе. "Все трусы с носками с вешалки унесло куда-то", - пожаловался один из комментаторов.
Некоторых горожан шторм разочаровал. Судя по их комментариям в обсуждении, они ожидали большего.
"Куда улетел шторм?? 10 минут подуло и спокойно, хотелось дождя после жаркого дня...", - написал один из них.
"В Белоярске немножко погремело, немножко посверкало и немножко покапало", - ответил другой.
"Я слышала гром, но не сильно. Может приставкой увлечёна была, в игре тоже гремело", - написала "форумчанка".
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