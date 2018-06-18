Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

В Алтайском крае с 19 по 21 июня воздух прогреется до +33 градусов, сообщает алтайский ЦГМС. Также синоптики обещают дожди, грозы и град.

Погода в Алтайском крае 19 июня: днем +27...+33 градуса, в западных районах +21...+26 градусов.

на большей части территории дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди и град.

ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с , при грозах шквалистое усиление до 25-27 м/с. Погода в Алтайском крае 20 июня: днем +25...+30 градусов, в северо-западных районах +20...+25 градусов.

в отдельных районах дожди, грозы.

ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Погода в Алтайском крае 21 июня: днем +25...+30 градусов.

в отдельных районах дождь, гроза.

ветер юго-западный, 5-10 м/с местами порывы 12-17 м/с. Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары.