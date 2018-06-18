Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

В Алтайском крае с 19 по 21 июня воздух прогреется до +33 градусов, сообщает алтайский ЦГМС. Также синоптики обещают дожди, грозы и град.
Погода в Алтайском крае 19 июня:
- днем +27...+33 градуса, в западных районах +21...+26 градусов.
- на большей части территории дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди и град.
- ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с , при грозах шквалистое усиление до 25-27 м/с.
Погода в Алтайском крае 20 июня:
- днем +25...+30 градусов, в северо-западных районах +20...+25 градусов.
- в отдельных районах дожди, грозы.
- ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Алтайском крае 21 июня:
- днем +25...+30 градусов.
- в отдельных районах дождь, гроза.
- ветер юго-западный, 5-10 м/с местами порывы 12-17 м/с.
Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары.
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