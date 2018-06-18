В Алтайском крае проходит пик паводка

17 июня вторая волна паводка в Алтайском крае достигла пика. Как рассказали altapress.ru в отделе гидрологии Алтайского ЦГМС, в ближайшие сутки Обь еще может незначительно подняться, а затем уровень воды пойдет на спад.
Уровень воды в Оби в районе Барнаула 18 июня продолжил расти и достиг 558 см при критической отметке в 540 см.
Стремительно снижаются Катунь (-25 см) и Бия (-12 см). По данным гидрологов, вероятность того, что Обь достигнет критической отметки в Камне-на-Оби, ничтожна. Жаркая погода и отсутствие осадков способствуют безболезненному прохождению паводка.
В Затоне остаются подтопленными несколько приусадебных участков, до жилых домов вода не дошла.
Для открытия городских пляжей одного спада воды в Оби ниже критической отметки недостаточно. После этого представители Роспотребнадзора проверят качество песка и воды, а специалисты ГУ МЧС проведут приемку пляжа. Точной даты открытия купального сезона в Барнауле пока нет.
В прошлом году городской пляж открыли 17 июня, а в 2016 из-за высокого уровня воды в Оби — только к празднику Ивана Купалы.
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