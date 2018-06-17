Разлившаяся Обь затопила барнаульский пляж "Водный мир"

Сегодня, 16:07.
Происшествия

Барнаульский пляж "Водный мир" не работает из-за затопления. Вход на территорию закрыт, однако некоторые пренебрегают запретом и проникают на территорию, сообщили altapress.ru очевидцы. 

Барнаульский пляж "Водный мир". Фото: altapress.ru.
Барнаульский пляж "Водный мир". Фото: altapress.ru.
Барнаульский пляж "Водный мир". Фото: altapress.ru.
Барнаульский пляж "Водный мир". Фото: altapress.ru.

Судя по фото, вода поднялась до приличного уровня, затопила дорожки и места для отдыха. Работу пляжа пришлось приостановить.

По данным МЧС на 8 часов утра уровень воды в реке Обь составлял 555 сантиметров (при критическом 540 сантиметров).

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