Разлившаяся Обь затопила барнаульский пляж "Водный мир"

Барнаульский пляж "Водный мир". Фото: altapress.ru. Барнаульский пляж "Водный мир". Фото: altapress.ru. Барнаульский пляж "Водный мир". Фото: altapress.ru. Барнаульский пляж "Водный мир". Фото: altapress.ru.

Судя по фото, вода поднялась до приличного уровня, затопила дорожки и места для отдыха. Работу пляжа пришлось приостановить.

По данным МЧС на 8 часов утра уровень воды в реке Обь составлял 555 сантиметров (при критическом 540 сантиметров).