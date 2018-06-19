Какого числа летнее солнцестояние в 2018 году

Летнее солнцестояние — это самый длинный день в году: светлое время суток равно примерно 17 с половиной часам. Каждый год дата летнего солнцестояния меняется в пределах 20-22 июня, потому что календарь неточно отражает вращение Земли.
Когда летнее солнцестояние в 2018 году?
В 2018 году летнее солнцестояние можно будет наблюдать 21 июня.
Что такое солнцестояние?
В году есть два дня солнцестояния: зимнее и летнее. В эти дни солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора, то есть высота светила над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. 21 июня солнце достигнет наибольшей высоты в 2018 году и в Северном полушарии начнется астрономическое лето.
Летнее солнцестояние: 7 интересных фактов
- В этот день кажется, что солнце совсем не движется и весь день стоит в зените;
- В день летнего солнцестояния в 2010 году в Норвегии разожгли самый высокий костер в мире (40,5 м в высоту);
- Самая жаркая погода устанавливается через несколько недель после дня солнцестояния;
- В Древнем Египте в день солнцестояния начинался новый год;
- В этот день в 1633 году Галилео Галилея заставили признать ложным учение Коперника, сообщает "Фактрум".
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