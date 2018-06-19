Какого числа летнее солнцестояние в 2018 году

В году есть два дня солнцестояния: зимнее и летнее. В эти дни солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора, то есть высота светила над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. 21 июня солнце достигнет наибольшей высоты в 2018 году и в Северном полушарии начнется астрономическое лето.