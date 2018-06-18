Лебедей, которые чуть не умерли на Алтае в "масляном озере", выпустили на волю

Заказник находится в Первомайском и Тальменском районах. Орнитологи посчитали, что это место будет наиболее оптимальным и безопасным. Оно находится далеко, там спокойно. Озеро большое и чистое, естественная жизненная среда.

Доехать до озера, куда выпустили лебедей, можно только на внедорожнике или на машинах отечественного автопрома. "Дорога как на ралли", - рассказывают те, кто участвовал в поездке.

Всю дорогу лебеди шипели и щипали друг друга. Одного из них даже пришлось отсадить в другую машину.

Птицы были окольцованы по международному стандарту - двумя кольцами, пластиковым с номером и железным. Возможно, когда-нибудь какой-то лебедь еще встретится ученым. Приглядывать за птицами на озере будет егерь Сергей Байдуков.

Лебедей, измазанных маслом и не способных летать, туристы обнаружили 7-8 июня рядом с поселком Комсомольским в Павловском районе. Всего было 16 особей, спасти удалось только 11. Их передали доктору, который занимается спасением диких животных, Артему Кучеру. Волонтеры отмыли лебедей и проводили их реабилитацию в течение недели, пока птицы не окрепли.

Прокурор Алтайского края Яков Хорошев поручил прокуратуре Павловского района провести проверку случая с лебедями-кликунами. Птицы попали в горячее масляное пятно на полях фильтрации у поселка Комсомольский.