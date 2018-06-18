Лебедей, которые чуть не умерли на Алтае в "масляном озере", выпустили на волю

17 июня лебедей, которые испачкались в отходах масляничного производства в Павловском районе, выпустили в чистое озеро Кислухинского заказника. Об этом сообщили в сообществе Barnaul22.
Заказник находится в Первомайском и Тальменском районах. Орнитологи посчитали, что это место будет наиболее оптимальным и безопасным. Оно находится далеко, там спокойно. Озеро большое и чистое, естественная жизненная среда.
Доехать до озера, куда выпустили лебедей, можно только на внедорожнике или на машинах отечественного автопрома. "Дорога как на ралли", - рассказывают те, кто участвовал в поездке.
Всю дорогу лебеди шипели и щипали друг друга. Одного из них даже пришлось отсадить в другую машину.
Птицы были окольцованы по международному стандарту - двумя кольцами, пластиковым с номером и железным. Возможно, когда-нибудь какой-то лебедь еще встретится ученым. Приглядывать за птицами на озере будет егерь Сергей Байдуков.
Лебедей, измазанных маслом и не способных летать, туристы обнаружили 7-8 июня рядом с поселком Комсомольским в Павловском районе. Всего было 16 особей, спасти удалось только 11. Их передали доктору, который занимается спасением диких животных, Артему Кучеру. Волонтеры отмыли лебедей и проводили их реабилитацию в течение недели, пока птицы не окрепли.
Прокурор Алтайского края Яков Хорошев поручил прокуратуре Павловского района провести проверку случая с лебедями-кликунами. Птицы попали в горячее масляное пятно на полях фильтрации у поселка Комсомольский.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.