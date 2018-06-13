Что стало с попавшими в масло лебедями в Алтайском крае и кто в этом виноват

Что случилось

7 или 8 июня на прудах у поселка Комсомольский отдыхающие заметили стаю из приблизительно 16-17 лебедей. 9 июня несколько птиц вышли к дороге — их выловили трактористы, так как они не могли летать и их гоняли собаки. Девять особей привезли в Барнаул в ветклинику "Добрый доктор" к Артему Кучеру, который занимается спасением диких животных. К спасению активно подключилась Ольга Хопкова из общественной организации "Ангелы на обочине". Она с другими волонтерами отмыла лебедей от масла.

Один из лебедей погиб, остальные отмыты и в порядке. Еще трех птиц в течение вечера, ночи и следующего дня отловили местные жители, орнитологи Алексей Эбель, Евгений Богинский и ветеринар Артем Кучер.

Что говорят владелец маслозавода и администрация района

Происхождение жидкости, в которой испачкались лебеди, предстоит выяснить следствию. Активисты предполагают, что это отходы производства масла. Но это только версия.

Днем 10 июня Ольга Хопкова с другими волонтерами организовала поиск лебедей у Комсомольского. Там они встретили депутата АКЗС Владимира Попова, в прошлом главу Павловского района, а ныне собственник маслозавода, расположенного в поселке Новые Зори. По словам зоозащитницы, он якобы не отрицал принадлежность масляных отходов заводу.

Ольга Хопкова,

волонтер-зоозащитник:

— Он стал говорить, что завод действительно сливает некие "жирные кислоты" на поля фильтрации, которые ранее принадлежали коровьей ферме. И якобы у него есть договоренность об этом с сельсоветом Комсомольского.

Как altapress.ru пояснили в администрации Павловского района, масляные отходы оказались вылиты в воду на бесхозных полях фильтрации. Никакой официальной договоренности о сливе у предприятия "Диво Алтая", по словам руководства муниципалитета, быть не может, поскольку эти поля никому не принадлежат. Ими пользуются сельсоветы Комсомольского и Новых Зорей.

Яна Попова,

коммерческий директор компании "Диво Алтая":

— Наше предприятие заключило договор с МУП "Комсомольские коммунальные сети". По этому договору МУП занимается вывозом и утилизацией отходов. Помимо "Диво Алтая" в отстойнике утилизируются отходы местной фермы, жилищно-коммунального хозяйства и других организаций. Представители компании разбираются в ситуации. Мы также предложили свою помощь орнитологу Алексею Эбелю в устранении последствий случившегося.

Договор и соглашение между компанией "Диво Алтая" и "Комсомольскими коммунальными сетями" о вывозе жидких бытовых отходов:

Мнение орнитолога

Версию о сливе машинного масла опроверг Алексей Эбель.

Алексей Эбель,

орнитолог:

— Отходы производства подсолнечного масла на эти поля сливают, тут без сомнений: хоть оно и выглядит как машинное, но стоит устойчивый запах жареных семечек (так пахнут и лебеди, "искупавшиеся" в водоеме). Хорошо видны дорожки — выходы лебедей из воды, удалось точно насчитать 16 птиц, не меньше. Из-за жары масло было горячим и жидким, перо на птицах пропиталось сразу. У них есть ожоги на лапах. Вероятно, выбирались, помогая себе крыльями, поэтому изгваздались полностью.

Поле фильтрации в масле. Фото: Паблик "Ангелы на обочине" в vk.com. Поле фильтрации в масле. Фото: Паблик "Ангелы на обочине" в vk.com. Волонтеры спасают лебедей. Фото: Паблик "Ангелы на обочине" в vk.com. Волонтеры спасают лебедей. Фото: Паблик "Ангелы на обочине" в vk.com. Поле фильтрации. Фото: Паблик "Ангелы на обочине" в vk.com. Волонтеры спасают лебедей. Фото: Паблик "Ангелы на обочине" в vk.com. Поле фильтрации в масле. Фото: Паблик "Ангелы на обочине" в vk.com. Волонтеры спасают лебедей. Фото: Паблик "Ангелы на обочине" в vk.com. Поле фильтрации в масле. Фото: Паблик "Ангелы на обочине" в vk.com. Волонтеры спасают лебедей. Фото: Паблик "Ангелы на обочине" в vk.com.

Как нужно складировать масляные отходы

Специалисты в области переработки маслосемян рассказали altapress.ru, что отходы при производстве рафинированного растительного масла действительно присутствуют, причем как жидкой, так и твердой фракции. Их утилизацией, как правило, занимаются специальные организации, имеющие на это разрешения. Эксперты утверждают: складироваться такие отходы на открытом воздухе точно не должны. Это может нанести экологии непоправимый вред.

Что происходит с кликунами и как помочь птицам

По данным на 13 июня, отловлены только 12 птиц. Один лебедь пал, еще два слабые: у одного, вероятно, отравление или ожог дыхательных путей, у второго паралич хвостового отдела. У многих ожоги (термические или химические) лап, сгибов крыла и других участков кожи, которые подверглись солнечному воздействию из-за слипания пера.

В целом после отмывания и восстанавливающей терапии кликуны чувствуют себя неплохо. Возможно, их придется держать их в неволе до конца летней линьки, так как слипшееся перо не восстановить. Лебедей планируют выпустить на озера в Кислухинском заказнике по договоренности с Минприроды.

Лебедям нужны свежие овощи (все, кроме картофеля). Деньги можно перечислить в организацию помощи диким животным "Ноев ковчег", где сейчас находятся лебеди. В паблике организации есть кнопка "Пожертвовать". Доступно перечисление со счета банковской карты, "Яндекс-денег", мобильных телефонов.