Что стало с попавшими в масло лебедями в Алтайском крае и кто в этом виноват

Прокурор Алтайского края Яков Хорошев поручил прокуратуре Павловского района провести проверку случая с лебедями-кликунами. Птицы попали в горячее масляное пятно на полях фильтрации у поселка Комсомольский. Волонтерам удалось спасти 11 лебедей, хотя изначально там было не менее 16 особей.
Что случилось
7 или 8 июня на прудах у поселка Комсомольский отдыхающие заметили стаю из приблизительно 16-17 лебедей. 9 июня несколько птиц вышли к дороге — их выловили трактористы, так как они не могли летать и их гоняли собаки. Девять особей привезли в Барнаул в ветклинику "Добрый доктор" к Артему Кучеру, который занимается спасением диких животных. К спасению активно подключилась Ольга Хопкова из общественной организации "Ангелы на обочине". Она с другими волонтерами отмыла лебедей от масла.
Один из лебедей погиб, остальные отмыты и в порядке. Еще трех птиц в течение вечера, ночи и следующего дня отловили местные жители, орнитологи Алексей Эбель, Евгений Богинский и ветеринар Артем Кучер.
Что говорят владелец маслозавода и администрация района
Происхождение жидкости, в которой испачкались лебеди, предстоит выяснить следствию. Активисты предполагают, что это отходы производства масла. Но это только версия.
Днем 10 июня Ольга Хопкова с другими волонтерами организовала поиск лебедей у Комсомольского. Там они встретили депутата АКЗС Владимира Попова, в прошлом главу Павловского района, а ныне собственник маслозавода, расположенного в поселке Новые Зори. По словам зоозащитницы, он якобы не отрицал принадлежность масляных отходов заводу.
Ольга Хопкова,
волонтер-зоозащитник:
— Он стал говорить, что завод действительно сливает некие "жирные кислоты" на поля фильтрации, которые ранее принадлежали коровьей ферме. И якобы у него есть договоренность об этом с сельсоветом Комсомольского.
Как altapress.ru пояснили в администрации Павловского района, масляные отходы оказались вылиты в воду на бесхозных полях фильтрации. Никакой официальной договоренности о сливе у предприятия "Диво Алтая", по словам руководства муниципалитета, быть не может, поскольку эти поля никому не принадлежат. Ими пользуются сельсоветы Комсомольского и Новых Зорей.
Яна Попова,
коммерческий директор компании "Диво Алтая":
— Наше предприятие заключило договор с МУП "Комсомольские коммунальные сети". По этому договору МУП занимается вывозом и утилизацией отходов. Помимо "Диво Алтая" в отстойнике утилизируются отходы местной фермы, жилищно-коммунального хозяйства и других организаций. Представители компании разбираются в ситуации. Мы также предложили свою помощь орнитологу Алексею Эбелю в устранении последствий случившегося.
Договор и соглашение между компанией "Диво Алтая" и "Комсомольскими коммунальными сетями" о вывозе жидких бытовых отходов:
Мнение орнитолога
Версию о сливе машинного масла опроверг Алексей Эбель.
Алексей Эбель,
орнитолог:
— Отходы производства подсолнечного масла на эти поля сливают, тут без сомнений: хоть оно и выглядит как машинное, но стоит устойчивый запах жареных семечек (так пахнут и лебеди, "искупавшиеся" в водоеме). Хорошо видны дорожки — выходы лебедей из воды, удалось точно насчитать 16 птиц, не меньше.
Из-за жары масло было горячим и жидким, перо на птицах пропиталось сразу. У них есть ожоги на лапах. Вероятно, выбирались, помогая себе крыльями, поэтому изгваздались полностью.
Как нужно складировать масляные отходы
Специалисты в области переработки маслосемян рассказали altapress.ru, что отходы при производстве рафинированного растительного масла действительно присутствуют, причем как жидкой, так и твердой фракции. Их утилизацией, как правило, занимаются специальные организации, имеющие на это разрешения. Эксперты утверждают: складироваться такие отходы на открытом воздухе точно не должны. Это может нанести экологии непоправимый вред.
Что происходит с кликунами и как помочь птицам
По данным на 13 июня, отловлены только 12 птиц. Один лебедь пал, еще два слабые: у одного, вероятно, отравление или ожог дыхательных путей, у второго паралич хвостового отдела. У многих ожоги (термические или химические) лап, сгибов крыла и других участков кожи, которые подверглись солнечному воздействию из-за слипания пера.
В целом после отмывания и восстанавливающей терапии кликуны чувствуют себя неплохо. Возможно, их придется держать их в неволе до конца летней линьки, так как слипшееся перо не восстановить. Лебедей планируют выпустить на озера в Кислухинском заказнике по договоренности с Минприроды.
Лебедям нужны свежие овощи (все, кроме картофеля). Деньги можно перечислить в организацию помощи диким животным "Ноев ковчег", где сейчас находятся лебеди. В паблике организации есть кнопка "Пожертвовать". Доступно перечисление со счета банковской карты, "Яндекс-денег", мобильных телефонов.
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