На Алтае сняли на видео жестокую драку белых лебедей

Татьяна написала, что сняла "утренний семейный лебединый скандал". Но вряд ли это драка между самцом и самкой. Скорее всего, на видео дерутся самцы.

Как рассказывают орнитологи, случается, что одинокие лебеди стремятся отбить партнершу из сложившейся семьи. В этом случае особи мужского пола ожесточенно дерутся между собой крыльями. Как правило, самец изгоняет чужака.

Лебединая пара сохраняет верность не только друг другу, но и своему гнездовому участку. Самец изгоняет со своей территории всех сородичей. Самый простой способ — приподнимание крыльев птицей. Если же угроза сильная — птица начинает двигаться прямо на врага.

Напомним, что два года назад в сети назад стало популярным виде о том, как живущий в барнаульском зоопарке лебедь Жорка жаловался директору зверинца на поведение пеликанов.