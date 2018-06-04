На Алтае сняли на видео жестокую драку белых лебедей

Драку двух лебедей сняла на видео жительница Алтайского края Татьяна Полякова. Кликуны дерутся на берегу водоема на глазах у напуганных домашних гусей.
Татьяна написала, что сняла "утренний семейный лебединый скандал". Но вряд ли это драка между самцом и самкой. Скорее всего, на видео дерутся самцы.
Как рассказывают орнитологи, случается, что одинокие лебеди стремятся отбить партнершу из сложившейся семьи. В этом случае особи мужского пола ожесточенно дерутся между собой крыльями. Как правило, самец изгоняет чужака.
Лебединая пара сохраняет верность не только друг другу, но и своему гнездовому участку. Самец изгоняет со своей территории всех сородичей. Самый простой способ — приподнимание крыльев птицей. Если же угроза сильная — птица начинает двигаться прямо на врага.
Напомним, что два года назад в сети назад стало популярным виде о том, как живущий в барнаульском зоопарке лебедь Жорка жаловался директору зверинца на поведение пеликанов.
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