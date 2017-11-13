Жители Алтая делятся кадрами с прилетевшими зимовать лебедями

В Советском районе обосновались прилетевшие на зиму лебеди. Пока реки не "встали", птицы плавают по речкам и протокам. Сейчас в окрестностях незамерзающего озера Светлое, где зимуют пернатые, поселились с полсотни лебедей, передают "Вести22".
Как ранее сообщал altapress.ru, в сентябре в заказнике "Лебедином" появились два десятка лебедей, которые позже улетели. Однако вновь прилетевшие остались на озере до весны. Туристы, приезжающие в заказник уже фотографируются с птицами и подкармливают их.
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