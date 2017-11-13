Жители Алтая делятся кадрами с прилетевшими зимовать лебедями

Пока транзитом!! «Молодежные» лебеди ещё не прилетели. Есть опасения, что они вообще могут прозимовать в Советском районе. #бмг22 #бийск #бийскмойгород #лебеди

Публикация от Бийск - мой город! (@biysk_moy_gorod) Ноя 12 2017 в 2:37 PST