В Алтайском крае погибают лебеди из-за разлитых нефтепродуктов

Сегодня, 07:59.
Происшествия

В Павловском районе, недалеко от поселка Комсомольский, перемазанные в мазуте лебеди вышли на трассу к людям, сообщили в сообществе "Ангелы на обочине".

Лебеди измазались в нефтепродуктах.
Лебеди измазались в нефтепродуктах. Фото: Светлана Сиверина, сообщество "Ангелы на обочине".

Волонтеры пишут, что лебеди попали в нефтепродукты и потеряли способность летать.

— Продукты нефти очень токсичны для птиц, они могут погибнуть, — сообщили в сообществе.

Из девяти лебедей, найденных волонтерами, один погиб, остальных добровольцам удалось спасти. В комментариях в группе появилась информация о том, что на озере, где произошло ЧП, много мертвых птиц. 

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