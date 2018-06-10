В Алтайском крае погибают лебеди из-за разлитых нефтепродуктов

В Павловском районе, недалеко от поселка Комсомольский, перемазанные в мазуте лебеди вышли на трассу к людям, сообщили в сообществе "Ангелы на обочине".
Волонтеры пишут, что лебеди попали в нефтепродукты и потеряли способность летать.
— Продукты нефти очень токсичны для птиц, они могут погибнуть, — сообщили в сообществе.
Из девяти лебедей, найденных волонтерами, один погиб, остальных добровольцам удалось спасти. В комментариях в группе появилась информация о том, что на озере, где произошло ЧП, много мертвых птиц.
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