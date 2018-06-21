В России отменят компенсации владельцам жилья, пострадавшего от наводнений и пожаров

Согласно поправкам, которые подготовил Минфин ко второму чтению в Госдуме, вместо этого им предлагается страховать свое жилье.

Минимальный размер страхового возмещения составит 300 тысяч рублей, а обеспечение такой страховки будет стоить 360 рублей в год, пишет издание со ссылкой на экспертов. Если гражданин не оформит страховку, он сможет рассчитывать на помощь властей при двух условиях: его семья должна быть признана малоимущей, а новое жилье можно будет получить только по договору социального найма (без права собственности).

Представитель Минфина сообщил, что размер страховой выплаты будет равен 20% от средней стоимости жилья в регионе. Размер максимальной компенсации должно определить правительство, пишет ura.ru. Центробанк при этом просчитает размер тарифов и требований к страховщикам.

Данная мера позволит не "вскрывать" федеральный и региональный бюджеты при экстренных ситуациях.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс уже оценил доход от ежегодных сборов в 14 млрд рублей.