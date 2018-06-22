Барнаульский лихач на Toyota снес ограждение около многоэтажки и пошел спать

В Барнауле ночью 21 июня автомобиль врезался в ограждение рядом с домом, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле лихач на Toyota снес ограждение, чуть не врезался в многоэтажку и пошел спать. Фото : Александра Чумак в vk.com/barneos22.
В Барнауле лихач на Toyota снес ограждение, чуть не врезался в многоэтажку и пошел спать. Фото : Александра Чумак в vk.com/barneos22.
В Барнауле лихач на Toyota снес ограждение, чуть не врезался в многоэтажку и пошел спать. Фото : Александра Чумак в vk.com/barneos22.
В Барнауле лихач на Toyota снес ограждение, чуть не врезался в многоэтажку и пошел спать. Фото : Александра Чумак в vk.com/barneos22.
В Барнауле лихач на Toyota снес ограждение, чуть не врезался в многоэтажку и пошел спать. Фото : Александра Чумак в vk.com/barneos22.
В Барнауле лихач на Toyota снес ограждение, чуть не врезался в многоэтажку и пошел спать. Фото : Александра Чумак в vk.com/barneos22.
В Барнауле лихач на Toyota снес ограждение, чуть не врезался в многоэтажку и пошел спать. Фото : Александра Чумак в vk.com/barneos22.
В Барнауле лихач на Toyota снес ограждение, чуть не врезался в многоэтажку и пошел спать. Фото : Александра Чумак в vk.com/barneos22.
ДТП произошло у дома на улице Антона Петрова. Свидетели аварии пишут, что автомобиль Toyota Corona снес ограждение, наехал на клумбу и чуть не врезался в дверь соседнего здания. После этого водитель припарковал машину и пошел спать.
На снимках с места аварии видно, что на дороге разбросаны запчасти автомобиля. У Toyota Corona разбита часть фары.
Напомним, в Барнауле вечером 21 июня сбили ребенка на велосипеде.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.