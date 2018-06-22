В Барнауле сбили ребенка на велосипеде

В Барнауле вечером 21 июня сбили ребенка, пишут очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло на улице Георгиева, 44. Пострадавшего увезли в городскую больницу №1 на скорой. Известно, что ребенок получил ушибы, госпитализация не потребовалась.
В ГИБДД Барнаула подтвердили факт ДТП, но отказались от комментариев. Напомним, на время проведения ЧМ-2018 по футболу МВД перестало публиковать "негативные" новости.
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