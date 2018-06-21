В Барнауле водителя трамвая будут судить за травмы пассажира, выпавшего на дорогу

Следствие установило, что женщина управляла трамваем №1 и ехала по улице Попова. На остановке она закрыла двери, не посмотрев, все ли пассажиры зашли и вышли. Трамвай поехал и один из пассажиров выпал на дорогу.

В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения. Здоровью был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направили в суд.