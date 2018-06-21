В Барнауле водителя трамвая будут судить за травмы пассажира, выпавшего на дорогу

Сегодня, 18:48.
Происшествия

В Барнауле водителя трамвая обвиняют в нарушении ПДД. Во время движения пассажир выпал из вагона, пишет прокуратура Алтайского края.

Трамвай и автомобили в Барнауле.
Трамвай и автомобили в Барнауле. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

Следствие установило, что женщина управляла трамваем №1 и ехала по улице Попова. На остановке она закрыла двери, не посмотрев, все ли пассажиры зашли и вышли. Трамвай поехал и один из пассажиров выпал на дорогу.

В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения. Здоровью был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направили в суд.

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