Непристегнутый ребенок пострадал в барнаульском ДТП

21 июня в Барнауле на улице Георгия Исакова, 131 произошло ДТП, в котором пострадала маленькая девочка, сообщают подписчики группы "Инцидент Барнаул".
Столкнулись две иномарки.
Девочка - пассажирка одной из машин примерно 5-6 лет - потеряла сознание. По словам очевидца, снимавшего видео, она вылетела через стекло, однако четких подтверждений этому нет. Ребенка госпитализировали в горбольницу.
Как позже в комментариях к посту написала женщина, назвавшаяся тетей девочки, та пришла в сознание, отвечает на вопросы. Ребенку диагностировали сотрясение, ссадины, ушибы.
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