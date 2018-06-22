Непристегнутый ребенок пострадал в барнаульском ДТП

Столкнулись две иномарки.

Девочка - пассажирка одной из машин примерно 5-6 лет - потеряла сознание. По словам очевидца, снимавшего видео, она вылетела через стекло, однако четких подтверждений этому нет. Ребенка госпитализировали в горбольницу.

Как позже в комментариях к посту написала женщина, назвавшаяся тетей девочки, та пришла в сознание, отвечает на вопросы. Ребенку диагностировали сотрясение, ссадины, ушибы.